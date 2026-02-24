F1: David Coulthard aposta em Valtteri Bottas no confronto interno da Cadillac

A Cadillac vai ter um ano de grande aprendizagem e a maior luta em que vai estar envolvida é a luta interna entre Valtteri Bottas e Sergio Pérez. David Coulthard lançou dúvidas públicas sobre a capacidade do mexicano para igualar, desde o início, o desempenho do colega de equipa Valtteri Bottas.

A entrada da Cadillac na Fórmula 1 levou a equipa norte-americana a apostar numa dupla experiente, privilegiando estabilidade num contexto de novos regulamentos técnicos. Pérez regressa após um ano totalmente afastado do paddock, depois de uma fase final difícil na Red Bull. Bottas, pelo contrário, manteve-se integrado na Mercedes como piloto de reserva, acumulando trabalho de simulador e contacto direto com a evolução técnica da categoria.

Coulthard considera que a escolha da Cadillac faz sentido numa fase inicial, mas não vê na dupla o conjunto mais veloz do pelotão. Para o escocês, a prioridade da equipa será consolidar processos e adaptar-se às novas regras, evitando os riscos associados a pilotos inexperientes.

A principal interrogação, contudo, recai sobre o ritmo competitivo de Pérez após um ano sabático. Num desporto em que a intensidade e a repetição são determinantes, Coulthard questiona se é possível regressar imediatamente ao nível máximo depois de uma pausa prolongada. Na sua perspetiva, Bottas parte em vantagem por ter mantido ligação direta à realidade técnica da Fórmula 1.

Embora Pérez traga consigo importante apoio financeiro — um trunfo relevante para uma estrutura em fase de consolidação — Coulthard lembra que, dentro da equipa, o confronto direto será inevitável. Na Fórmula 1, o primeiro adversário é sempre o colega de garagem.

David Coulthard afirmou no podcast Up to Speed:

“Não vejo nada de errado com os dois pilotos que escolheram. Não é a dupla mais rápida da Fórmula 1 à luz das carreiras que tiveram até agora, mas são mãos seguras. Não precisam de estreantes a partir carros. Precisam de ganhar ritmo na operação da equipa e na adaptação aos novos regulamentos. Acho que foi uma escolha inteligente.”

Sobre a preparação de ambos, foi directo:

“O Bottas está melhor preparado porque traz consigo toda a informação da Mercedes. Trabalhou com a equipa no último ano, fez simulador e manteve-se ligado ao desenvolvimento. Tenho alguma preocupação com o Pérez, que desfrutou de um ano praticamente de siesta. Não duvido do seu compromisso, mas será que se consegue voltar a ligar o interruptor depois de o ter desligado?”

“São profissionais fora do carro e sabem que têm de trabalhar para o bem da equipa. Mas não tenhamos dúvidas: cada um tem a sua própria estrutura. O sucesso do teu colega é o teu fracasso. Tens de o bater. E, neste momento, diria que o Bottas tem mais hipóteses de vencer o Pérez simplesmente por estar mais recente no sistema.”