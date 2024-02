F1: David Coulthard admite a possibilidade da Red Bull apresentar atualizações no Barém | AutoSport

O Red Bull RB20 está envolto em mistério, depois de ter sido realizado o shakedown em Silverstone há algum tempo e circularem imagens limitadas do carro, que dão conta de uma versão diferente daquela que se viu na apresentação, o que aumenta a intriga em torno da máquina de Milton Keynes para a próxima temporada. Salientando que o carro visto na apresentação é apenas uma iteração com esse propósito, David Coulthard, ex-piloto da Red Bull e agora embaixador da estrutura, admite que se verá uma outra versão nos testes coletivos que começam amanhã no Barém e até mesmo as primeiras atualizações no primeiro fim de semana de corridas de 2024, no mesmo circuito.

“Mesmo que se pense que o carro foi fantástico num shakedown, a única coisa que importa é a qualificação de sábado e, em última análise, a corrida de domingo no Barém”, disse Coulthard ao F1.com. “Aquela era uma iteração de apresentação, haverá atualizações para o teste até ao último dia e pode até haver uma atualização para a sexta-feira da corrida do Barém, e espera-se que todas estas atualizações alterem o desempenho, o equilíbrio e o tempo por volta”.

O antigo piloto da Red Bull realçou que, apesar de não ter “uma bola de cristal”, acredita que Ferrari tenha um carro forte em qualificação, como acontecia no ano passado, e que se “conseguiram melhorar o que quer que seja que estava a dificultar o seu ritmo de corrida, então são verdadeiros candidatos” ao título. Especula-se de que um dos primeiros desenvolvimentos da Red Bull no início deste ano pode ser a inovação no estilo “sem entradas de ar laterais” ou “entradas de ar laterais zero” anteriormente trazidas pela Mercedes. Pelas imagens durante o shakedown, há a perceção que a equipa de Milton Keynes apresente um novo design das entradas de ar dos flancos do RB20, uma mudança significativa em comparação com o seu antecessor, substituindo o design tradicional por uma fenda vertical nas laterais do cockpit. Essa inovação visa criar um canal entre os flancos e o fundo, revolucionando a forma da entradas do ar.