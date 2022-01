F1, Dave Robson: “George Russell é uma mistura de Jenson Button com Lewis Hamilton” | AutoSport

George Russell começa este ano um capítulo importante da sua carreira e se até agora já era alvo de muitas atenções, isso deverá ser ainda mais vincado na Mercedes, onde a pressão para vencer é grande. Dave Robson, chefe da Performance de Veículo da Williams, comparou o agora ex-piloto da equipa com dois nomes consagrados.

Robson conhece bem Jenson Button, com quem trabalhou na sua passagem na McLaren, numa altura em que Lewis Hamilton era o piloto do outro lado da box. Desafiado a comparar o estilo de pilotagem de Russell com o de Button e Hamilton, respondeu que o jovem britânico fica entre os dois campeões do mundo:

“Uma boa pergunta. Penso que Jenson e Lewis eram bastante diferentes e em termos de estilo de pilotagem, George também é diferente. Ele está mais ou menos entre os dois. Até certo ponto, trata-se de usar os pneus e eles mudaram, por isso não sei como é o estilo de Lewis nos dias de hoje. O mais importante é que George é capaz de se adaptar”, disse Robson. “Ele conduz de forma bastante instintiva e penso que continua a melhorar”.

“Mas quando se trata do seu estilo e atitude, ele não fica atrás dos dois (Hamilton e Button)”, disse Robson. “A sua ética de trabalho e a forma como reúne a equipa, juntamente com as suas capacidades e a sua confiança na tomada de decisões, são verdadeiros fatores-chave. Ele tem o talento para conduzir o carro. Há muitas pessoas que também têm esse talento, mas ele também tem tudo para obter o melhor da equipa e para tomar as decisões certas sob pressão, em momentos cruciais“, concluiu Robson.