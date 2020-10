F1, Dave Robson: “A última curva irá ser a preferida dos pilotos”

Dave Robson, chefe de engenharia da Williams, falou sobre o traçado do Autódromo Internacional do Algarve e deixou elogios.

Para o responsável da equipa britânica, trata-se de um traçado interessante com uma infraestrutura moderna com algumas curvas que poerão apelar aos pilotos:

“A décima segunda prova da temporada 2020 realiza-se no Circuito Internacional do Algarve, em Portugal e é a primeira vez que a Fórmula 1 corre em Portugal desde 1996”, disse Robson. “O circuito – perto de Portimão – é uma instalação moderna com um traçado interessante, que lembra Barcelona, mas com muito mais variação de elevação.

“A última curva de alta velocidade, que leva os carros à reta principal, provavelmente irá ser a favorita dos pilotos.”

“A Pirelli trouxe seus compostos de pneus mais duros para este evento e também trouxemos mais pneus Duros do que o normal,” disse Robson. “Dependendo da natureza do asfalto e da temperatura que encontrarmos, pode ser bastante conservador. No entanto, como é o mesmo para todas as equipas, é algo que teremos de abraçar e aproveitar ao máximo.

A aderência do pneu ditará o nível de downforce que as equipas escolherão e um dos nossos principais objetivos na sexta-feira será entender os diferentes níveis da asa traseira. Temos algumas novas peças para teste aerodinâmico neste fim de semana e os pilotos partilharão o programa para saber se os novos componentes estão a funcionar conforme o esperado. Temos alguns dias agitados pela frente e estamos ansiosos por um novo local, um pouco de sol quente e um fim de semana produtivo.”