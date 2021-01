F1: Data dos testes acordada

Com o novo calendário revisto, anunciado hoje, ficamos também a saber a data dos testes de Inverno.

O teste estava inicialmente previsto para se realizar em Barcelona nos dias 2 e 4 de Março. Com o GP da Austrália agora oficialmente mudado de 21 de Março para 21 de Novembro, a época começará com o GP do Bahrein a 28 de Março.

O teste terá lugar de sexta-feira a domingo de 12 a 14 de março, dois fins de semana antes do evento de abertura, com 11 dias antes de os carros irem para a pista para a FP1 em Sakhir.

Esta será a primeira vez na era moderna de testes restritos em que não haverá nenhum teste oficial na Europa antes da primeira corrida, embora as equipas ainda sejam capazes de realizar 100 km de filmagens em pistas à sua escolha..