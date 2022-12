F1: Data da apresentação da Ferrari confirmada | AutoSport

A Ferrari já anunciou oficialmente a data da apresentação do seu novo monolugar para 2023. A Scuderia vai mostrar a sua nova máquina ao mundo a 14 de fevereiro, um dia depois da apresentação da Aston Martin, as duas datas confirmadas até agora.

