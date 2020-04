F1: “DAS provou que ainda há desejo na F1 por este tipo de inovação”

O Dual Axis System, uma das grandes inovações da Mercedes para esta época, foi notícia no mês de fevereiro, algo que parece agora muito distante. A Mercedes revelou como o nasceu o sistema, pela voz do desenhador chefe John Owen:

“O sistema DAS nasceu das cinzas de outra coisa que tentamos e que colocamos no carro há alguns anos, que funcionou, mas realmente não cumpriu todas as expectativas que tínhamos”, Owen disse num vídeo no canal do YouTube da Mercedes.

“Isso foi colocado de lado como algo que tentamos e talvez não correspondeu às nossas expectativas. Existem muitas outras coisas assim que existem, dentro da equipa, na mente das pessoas, projetos que as pessoas se lembram.”

Embora a FIA tenha informado à Mercedes que estava convencida de que o DAS estava dentro dos regulamentos, a Red Bull planeava protestar no GP da Austrália.

“Acho que já vimos com o sistema DAS muitas reações imediatas de que não devia estar dentro das regras”, disse Owen. “Mas quanto mais as pessoas olham para o sistema, mais dizem ‘tudo bem, talvez esteja dentro das regras, e por que não vimos isso antes?’ Agora há um empurrão definitivo para descobrir por que não está dentro das regras, e isso é apenas a Fórmula 1 em geral”.

Owen disse que a natureza visual do DAS e a reação que provocou que ainda há um desejo dos fãs por uma inovação clara das equipas.

“O que o sistema DAS provou é que ainda há desejo na Fórmula 1 por este tipo de inovação, onde de repente o piloto move o volante e algo está a acontecer que não esperávamos”, afirmou Owen. disse.

“Acho que talvez isso seja o que falta, essa inovação visual que as pessoas podem conversar e se empolgar. Há muitas coisas no Mercedes de 2020 que são grandes inovações, das quais realmente não queremos falar porque são uma importante vantagem competitiva. Mas há um deles que obviamente é tão visual, e falou-se muito sobre isso.“

“Acho que o desporto seria melhor se houvesse mais desses pontos de discussão. Isso traria muito mais interesse para o desporto”.