F1: Danos na asa dianteira prejudicaram Lance Stroll

Tinha tudo para ser uma tarde de sonho, mas acabou por ser mais uma tarde de desilusão para Lance Stroll. A equipa encontrou o motivo para o abaixamento de performance do canadiano durante a corrida.

Tudo corria bem a Stroll até à volta 36, quando parou para trocar de pneus. A partir daí perdeu andamento e foi caindo até chegar ao nono posto. A equipa explicou o motivo para a diferença de ritmo:

“Lance queixou-se do mau desempenho dos pneus, subviragem e graining a partir da volta 17 da corrida”, pode ler-se no comunicado da Racing Point. “A colocação de um novo conjunto de intermédios na volta 36 não resolveu o problema com o graining a tornar-se ainda mais grave. Um dos elementos na parte inferior da asa dianteira soltou-se e se alojou de tal forma que o bloqueio no fluxo de ar causou uma perda significativa de apoio aerodinâmico frontal. A perda resultante contribuiu para níveis superiores de graining. Os dados durante a corrida confirmaram que houve uma perda significativa de downforce, mas sem nenhum dano visível na parte superior da asa dianteira, combinado com as condições de baixa aderência, foi difícil confirmar se os dados estavam corretos. Foi só depois da corrida, quando o carro voltou para a garagem, que o dano e o bloqueio na parte inferior da asa dianteira foram descobertos.”