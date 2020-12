F1, Daniil Kvyat: “Sei que sou capaz de lutar por títulos”

Daniil Kvyat acredita que tem ainda muito para dar à F1 apesar de este ser muito provavelmente o último ano no Grande Circo.

O piloto russo acredita que tem capacidade para lutar pelo título:

“É muito bom ter conseguido mostrar este fim-de-semana muito forte agora, no final do ano, por isso está fresco na memória das pessoas e posso voltar com alguém em 2022.

“Ainda sinto que tenho muito para dar em F1. Sei que se a oportunidade chegar serei capaz de lutar por campeonatos , isso é certo, por isso é apenas uma questão de timing. Por vezes o timing foi ótimo na minha carreira, outras vezes foi muito pobre.”

Ele acrescentou: “Foi uma corrida muito forte, a corrida mais forte do ano para mim [mas] a sorte não estava lá, apenas o timing. Alguns outros arriscaram, mas não tivemos oportunidade de arriscar, tivemos de seguir o nosso plano.”

“Estou muito contente com a minha pilotagem. Claro que, quando vemos Racing Point e Renault no pódio e sabemos que fomos mais rápidos, sinto-me um pouco desapontado por não ter a oportunidade de lutar por isso. Mas fizemos tudo bem, foi um daqueles dias em que simplesmente não era para ser, mas ainda assim fizemos um trabalho sólido para trazer para casa bons pontos”.