F1: Daniil Kvyat rejeitou lugar na Ferrari para substituir Kimi Räikkönen | AutoSport

Daniil Kvyat terá sido o piloto escolhido pela Ferrari para substituir Kimi Räikkönen e ser companheiro de equipa de Sebastian Vettel, mas uma vez que tinha “subido” à Red Bull vindo da Toro Rosso terá rejeitado a proposta. Segundo o próprio Kvyat, que foi recentemente anunciado como piloto de fábrica da Lamborghini para o seu projeto LMDh tanto no mundial de resistência como no norte-americano, a escolha recaiu sobre manter a posição na equipa de Milton Keynes, algo que como sabemos agora, acabou por não correr bem.

Em 2015 Kvyat foi promovido à Red Bull, fazendo parceria com Daniel Ricciardo depois da saída de Vettel para a Ferrari, batendo o australiano na classificação do mundial de pilotos. Em 2016, Kvyat subiu ao pódio na China, mas depois de alguns episódios pouco lisonjeiros, regressou ao lugar na Toro Rosso, tendo visto Max Verstappen tomar o seu lugar na Red Bull. Antes de ser “despromovido” à Toro Rosso, o piloto terá recebido uma proposta da Ferrari.

“Estava a ter bons desempenhos e tinha acabado de conquistar outro pódio para a equipa”, explicou Kvyat no podcast Track Limits. “Na altura, também tinha uma proposta da Ferrari para substituir a Kimi [Räikkönen]. Isto estava a acontecer nos bastidores e foi uma situação difícil para mim, mentalmente, de ter sido pretendido pela Ferrari e ver o contrato e depois voltar à Toro Rosso de repente”.

Kvyat persegue agora um novo caminho através da classe principal da resistência mundial num projeto de fábrica e com bons apoios, além de ter um teste agendado com um Fórmula E.