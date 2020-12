F1: Daniil Kvyat quer regressar em 2022

Daniil Kvyat vai ficar novamente de fora da F1 em 2021, depois de ter perdido o lugar na Alpha Tauri. No entanto o russo pretende voltar em 2022.

Kvyat disse que fará tudo o que estiver ao seu alcance para se tornar candidato a um lugar em 2022, apesar de estar sem correr por mais um ano:

“Idealmente 2022 seria o ano lógico para voltar, porque há novos regulamentos e as equipas precisam de experiência. Posso assegurar-vos que a experiência é de facto bastante importante, especialmente quando novos regulamentos entram em jogo. É claro que farei o meu melhor para voltar, porque sinto que tenho muito para dar ao desporto”.

Kvyat acredita que a vitória surpresa do companheiro de equipa Pierre Gasly no Grande Prémio de Itália deu uma falsa representação da batalha interna na AlphaTauri, mas ele sente que ainda tem o que é preciso para ter sucesso na F1:

“Claro, a sua vitória ofuscou tudo o que de bom eu fiz este ano, mas é normal”, disse Kvyat. “Ele fez uma corrida fantástica, mas no fim de contas sinto-me muito mais completo agora. E mesmo quando a pressão é muito alta à minha volta e do meu futuro, ainda sou capaz de estar a 100%, o que no passado tem sido um problema para mim”.

“Estou muito mais completo após estes últimos dois anos na Fórmula 1”.