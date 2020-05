F1, Daniil Kvyat: “Não fiquei contente com a decisão de promover o Albon à Red Bull”

Em 2019, Pierre Gasly foi colocado na Red Bull Racing, após a saída de Daniel Ricciardo para a Renault. Apesar de ter tido uma boa época em 2018, o francês não conseguiu estar ao nível desejado, tendo trocado de lugar com Alex Albon a meio da temporada. Albon tinha começado 2019 na Scuderia Toro Rosso.

Na Toro Rosso também estava Daniil Kvyat, piloto que já correu pela Red Bull Racing em 2015 e 2016. Kvyat esteve no podcast Beyond The Grid e afirmou que: “Não fiquei contente quando ouvi a decisão e também posso dizer que não a percebi. Para mim ‘não soou bem’.”

“Mas, se olharmos melhor, faz sentido. Eu já tinha lá estado, e eles precisam sempre de ‘sangue novo’, por isso promovem jovens pilotos. É assim que a Red Bull funciona. Alguns dias depois acabei por aceitar a decisão. Sei qual é o meu trabalho. Chega para mim.”