F1: Daniil Kvyat falou dos tempos da troca com Max Verstappen | AutoSport

“Helmut disse: ‘Precisamos que você bata Daniel consistentemente em todas as corridas, mais ou menos'”, explicou Kvyat ao Formula1.com. “Eu pensei: ‘OK, vamos ver, ele não é um idiota, mas vou fazer o meu melhor como ele’. As primeiras corridas foram complicadas, mas houve melhorias claras, como na China. Depois houve Sochi e, obviamente, eles [Red Bull] precisavam disso [da mudança de piloto]”, explicou Kvyat. “Começaram a ser tempos difíceis porque a minha motivação era muito baixa para voltar à Toro Rosso, outro carro com uma filosofia diferente. O Carlos tinha muita vontade e confiança naquele carro e eu, por outro lado, não tinha vontade nem confiança. Não há nada que se possa fazer contra um Carlos faminto e com essa abordagem mental”, concluiu o piloto.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI