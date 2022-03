F1, Daniil Kvyat: “Desporto devia manter-se fora da política” | AutoSport

Daniil Kvyat poderá ser um dos pilotos afetados se a FIA avançar com a proibição dos pilotos russos não poderem competir. Kvyat lançou um comunicado na redes sociais onde refere que o desporto deveria ficar fora da política:

“Espero sinceramente por uma solução pacífica na Ucrânia e que possamos todos viver em paz. Esperemos que todas as partes possam encontrar uma solução através de um diálogo respeitoso. Fico horrorizado por ver duas nações irmãs em conflito. Não quero que conflitos militares influenciem o futuro da humanidade. Quero que a minha filha e todas as crianças do mundo possam aproveitar este mundo maravilhoso.

Gostaria também de destacar e falar às altas instâncias para o desporto do mundo incluindo o COI que deveriam permanecer fora de questões políticas, ao não permitir que atletas russos participem em eventos desportivos. É uma solução injusta e vai contra os princípios da união e paz que o desporto nos ensina. Nós as pessoas do desporto podemos ajudar a unir nações nos tempos que se avizinham.”