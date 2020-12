F1, Daniil Kvyat: “Após a minha primeira temporada não compreendi o que aconteceu”

A carreira de Daniil Kvyat foi muito peculiar em vários aspetos. O piloto que deverá fazer a última prova na F1 fez um balanço do seu percurso.

A ascensão de Kvyat foi meteórica, quase tão rápida quanto a sua queda. O piloto russo do programa de jovens da Red Bull entrou para a Toro Rosso e pouco depois subiu à Red Bull para à mesma velocidade ser despromovido para a Toro Rosso novamente.

“Penso que a minha carreira na F1 foi extremamente rápida, aconteceu por vezes tão depressa. Após a minha primeira temporada na F1, nem sequer compreendi realmente o que aconteceu. Entrei [na F1] depois da GP3, por isso falhei o passo antes da Fórmula 1… não falhei, mas essa foi uma decisão que foi tomada na altura. Fui para a Toro Rosso, tive um ano forte e depois fui imediatamente promovido a Red Bull Racing após um ano. Depois tive também uma temporada forte com a Red Bull Racing. Depois todos sabemos o que aconteceu. Tive um par de anos difíceis.

“Penso que me faltou sempre um pouco de experiência na F1, porque tudo aconteceu tão depressa”.

“Quando regressei no ano passado, em 2019, adotei uma abordagem muito diferente”, disse ele. “Não que me tenha esquecido de tudo o que tenho feito antes, mas apenas comecei como um novato novamente. Consegui aprender coisas novas e também este ano consegui sentir um grande progresso. Penso que, no total, os últimos dois anos fui muito competitivo”.