F1, Daniel Ricciardo: “vitórias e os pódios são mais um desejo do que uma realidade” | AutoSport

Daniel Ricciardo esteve ao volante do VCARB-01 na sessão da tarde, alcançando o quarto tempo mais rápido de todo o primeiro dia de testes no Barém.

O piloto australiano lembrou no Barém que esta temporada deve servir para a Visa Cash App RB “tentar construir algo” e “estabelecer-se” como equipa independente. Em termos de objetivos, Ricciardo aponta a luta “entre os primeiros do segundo pelotão”, acrescentando que “as vitórias e os pódios são um pouco mais um desejo, neste momento, do que uma realidade. Mas, à medida que o ano avança, penso que vamos progredir e espero que nos aproximemos cada vez mais da frente” da classificação.

Aproveitando a sinergia entre Red Bull e Visa Cash App RB, Yuki Tsunoda disse acreditar que a sua equipa vai melhorar o desempenho e poderá lutar por outros objetivos em 2024, colocando a fasquia bem mais alta do que apenas terminar entre os dez primeiros classificados . No entanto, o seu companheiro de equipa Daniel Ricciardo, aponta para objetivos mais realistas.

