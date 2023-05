F1: Daniel Ricciardo vai conduzir RB19 em julho | AutoSport

Daniel Ricciardo tem agendado um teste com o monolugar da equipa de Milton Keynes da temporada de 2023 no próximo mês de julho.

Em declarações à ESPN em Miami, o piloto australiano confirmou os planos. “Estive no simulador, mas vou conduzir o RB19 em julho, depois da corrida de Silverstone, vou fazer um teste com a Pirelli”.

O terceiro piloto da Red Bull disse ainda que há possibilidade de repetir o teste em setembro, no traçado do circuito de Monza, mostrando-se entusiasmado pela oportunidade. “Estou certamente entusiasmado por pilotar um carro rápido, mas também um carro que talvez ainda me parece familiar, é o que acontece um pouco na simulação. Mas estou entusiasmado por voltar a pilotar e por tentar recordar a uma qualquer equipa que já tive muito sucesso e que ainda consigo fazer uma volta rápida”.

O australiano salientou que está feliz com o papel que tem tido na Red Bull, mas admite que não se vê a manter a função de piloto de testes e reserva durante muitos anos, preferindo ter como objetivo o regresso à grelha da F1.