F1, Daniel Ricciardo: “V10 mais intimidante que os V6”

Fernando Alonso tem feito as delícias dos fãs de F1 e em especial das equipas que estão na pista de Yas Marina, com as suas voltas no Renault R25.

O carro com que foi campeão em 2005 continua a impressionar e muito se deve ao som do V10. Daniel Ricciardo acredita que esse fator faz falta à F1:

“Vi o onboard foi muito bom”, disse Ricciardo. “Acho que quem pensa que Fernando é um pouco velho esta enganado. Ele só conhece uma velocidade e é rápido! Mesmo nos corretores, ele não era tímido. Eu não tinha um cronómetro, mas sei de facto, ele ia muito mais devagar do que nós. Mas parecia mais rápido porque soava mais impressionante – e isso é graças ao V10.”

“Ele grita. Tem o factor “uau”. Tem também o factor medo. Penso que qualquer estreante a saltar para um V10 ficaria muito mais intimidado do que num V6″.

“Lembro-me de ter chegado a Melbourne, Albert Park, em criança, com o meu pai. Lembro-me que saímos do táxi para ir buscar a nossa mala quando chegámos ao hotel, e consegui ouvir os carros de F1 da pista.

“O eco chegou à cidade, e lembro-me de ter olhado para o meu pai, olhámos um para o outro, e tivemos arrepios. Portanto, havia aquele factor “uau”.

“Não me interpretem mal, visualmente os carros que temos agora são espantosos porque são tão rápidos. Mas eles não têm aquela intimidação aquele rugido e aquele grito. É como um avião de combate, um F-18. Se eles fossem elétricos, não pareceriam tão fixes, pois não?”

“E falando em primeira mão, a minha primeira vez [num carro F1], era apenas um V8, mas quando o mecânico o liga o motor, e se ouve este rugido…é assustador. Por isso, penso que para os jovens que entram no carro provavelmente falta esse susto, inicial”.