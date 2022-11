F1, Daniel Ricciardo: “todos nós temos apenas coisas boas a dizer do Seb (Vettel)” | AutoSport

O primeiro ano de Daniel Ricciardo na Red Bull em 2014, foi passado ao lado de Sebastian Vettel e agora que o alemão se despede da F1, o australiano tem umas ‘coisas’ a dizer dele: “Tenho a certeza que todos nós temos apenas coisas boas a dizer do Seb (Vettel). Como pessoa tenho tanto a dizer, posso falar tão bem dele. Também, a nível pessoal, algumas coisas que ele fez por mim, agradeço mesmo muito. Penso que ele é uma pessoa muito atenciosa.

Ele preocupa-se com o desporto como um todo, mas também se preocupa connosco, pilotos.

Somos todos concorrentes, mas ele é definitivamente capaz de separar isso.

E sim, em última análise, ele cuida de nós. E como adversário, penso que até 2013, quando ele ganhou todas as corridas na segunda metade da época teve uma abordagem implacável, como se nunca estivesse satisfeito. Ele só queria, em última análise, arrasar os adversários.

E podia-se ver que ele tinha esse impulso não só para ganhar, mas para ‘destruir’, se quisesse, e tenho de admirar e respeitar isso.”