F1: Daniel Ricciardo teve dificuldades em se sentar no MCL35M

Daniel Ricciardo é conhecido por ter as ancas largas, o que foi amplamente falado na sua ida para a Red Bull, onde Adrian Newey gosta de fazer os chassis o mais estreito possível. Esse tema volta agora a ser referido.

Ricciardo admitiu que a primeira vez que se sentou no McLaren não se sentiu 100% confortável. A situação foi agora resolvida, mas admitiu que está no limite daquilo que o chassis pode dar ao nível de espaço:

“Eu tenho ancas largas”, disse Ricciardo. “Mas quando eu entrei no carro, foi uma espécie de primeira amostra do assento. E com as dimensões que tinham, eles assumiram estaria bom para mim. Mas não foi bem assim. Felizmente, era apenas o assento e não a quilha propriamente dita que era demasiado estreita. Desde então, tenho sido capaz de me sentar sem problema”.

No entanto, ele está convencido de que qualquer défice de desempenho que uma equipa enfrentaria se não conseguisse caber no cockpit, e se este tivesse de ser alargado, seria mais do que compensado pelo facto de ele estar mais à vontade e ser capaz de conduzir mais naturalmente.

“Sim, eu sinto que sou certamente o limite do que o carro pode dar ao nível do espaço”, disse ele. “Penso que a forma como concebem os carros e o chassis agora, todos estão a tentar ser o mais estreito e compacto possível. Portanto, as minhas ancas são por vezes o factor limitador. Por isso, digo-lhes: ‘Certifiquem-se de que estou confortável, e se acham que isso nos faz perder um décimo na aerodinâmica, então eu pilotarei mais depressa na pista!”