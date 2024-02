F1: Daniel Ricciardo teve contactos com a Ferrari, mas “nunca” esteve perto de assinar contrato | AutoSport

Assumindo que nunca apostou fortemente no ingresso na Ferrari, pela história e peso que os italianos têm na Fórmula 1, Daniel Ricciardo salientou o facto de “no fim de contas, é uma equipa de corrida muito prestigiada, mas é uma equipa de corrida como as outras”.

Ainda antes de Charles Leclerc passar a fazer dupla com Sebastian Vettel na Ferrari, Daniel Ricciardo afirmou ter existido um contacto com a Ferrari na altura em que, também ele, decidiu sair da Red Bull. Segundo o piloto, em declarações datadas de 2021, não passou de conversas informais, que como sabemos, não surtiram efeito. Ricciardo rumou à Renault e a Ferrari decidiu-se por Charles Leclerc para fazer dupla com Sebastian Vettel.

Foram pelo menos duas vezes que Daniel Ricciardo foi sondado pela Ferrari para pilotar pela equipa italiana, a última quando Sebastian Vettel deixou a Scuderia para rumar ao projeto da Aston Martin e o australiano estava na Renault, tendo depois optado pelo lugar na McLaren. No entanto, Ricciardo sublinhou que não passou mais do que conversas, nunca chegando perto de poder assinar pela Ferrari.

