F1, Daniel Ricciardo: “tentar o top 10, isso deixaria todos muito satisfeitos” | AutoSport

Daniel Ricciardo mostra-se ansioso mas pronto para o seu regresso à F1, agora com a Alpha Tauri, basicamente onde tudo começou como terceiro piloto da Toro Rosso em 2011 antes da sua passagem pela HRT e o regresso à Toro Rosso em 2012. No Grande Prémio da Hungria, substitui o despedido Nyck de Vries.

Aos 34 anos, falou ao site da F1 sobre seu retorno, como um segundo período na família Red Bull o ajudou a voltar ao “Daniel normal” e o que é possível com a AlphaTauri daqui para frente.

“É bom, é muito bom!” Ricciardo sorriu quando a conversa começou. “Gostei deste… Chamemos-lhe seis meses de paragem – acho que foi muito bom para mim. Mas quanto mais corridas passavam, quanto mais simulações fazia estava a sentir o bichinho de volta, por assim dizer. Depois, quando entrei no carro há uns dias, pensei: “Oh, sim!”, parecia tudo muito normal. Foi uma daquelas voltas, logo na primeira, ‘Oh, isto é rápido!’, e depois, em poucos minutos, ‘OK, quero ir mais rápido agora!’, por isso foi muito bom.”

Com alguma da sua confiança e crença a “diminuir” durante um período complicado de dois anos na McLaren, Ricciardo afirmou que se sente de volta ao seu estado normal depois de se reunir com a Red Bull e passar algum tempo com algumas caras conhecidas.

Agora “o carro vai ser o que é”, disse Ricciardo antes de ir para a Hungria, onde venceu pela Red Bull em 2014. “Vou conduzi-lo e trabalhar a partir daí. Não quero ter demasiadas… ideias pré-concebidas.

“Sei que o carro vai ter as suas limitações. Tenho a certeza de que provavelmente lhes falta alguma força descendente e coisas do género, mas acho que se for um carro equilibrado – pode não ter tanta aderência como o Red Bull que conduzi há alguns dias – posso trabalhar com ele.

“Estou ansioso por desenvolvê-lo e usar a minha experiência e, em última análise, penso que, para Budapeste, basta ir e divertir-me, tentar usar mais o pé direito do que o esquerdo e divertir-me!”

Ricciardo também sabe que, se ele se sair bem com a AlphaTauri, pode muito bem haver um caminho de volta para a Red Bull no futuro: “É por isso que me sinto um pouco como quando estava a trabalhar para subir na família Red Bull”, acrescentou. “Era assim: ‘Se tiveres resultados, vamos continuar a pressionar-te, vamos continuar a pressionar-te’. A mentalidade é mesmo essa.

“Conheço a equipa… Este ano tem sido difícil conseguir um lugar nos pontos, um top 10, por isso, para empurrar este carro e tentar colocá-lo entre os 10 primeiros, penso que isso deixaria todos muito satisfeitos e entusiasmados.”