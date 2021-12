F1, Daniel Ricciardo: “Tenho de melhorar na qualificação” | AutoSport

Apesar de algumas melhorias no meio da época, Daniel Ricciardo é o primeiro a admitir que tem de fazer mais e melhor no próximo ano.

Depois da mudança para a McLaren, esperava-se que o australiano mostrasse o seu valor na nova equipa, mas o que vimos foi uma versão demasiado cinzenta de Ricciardo. O #3 apenas se destacou em Monza, mas no resto do ano evidenciou dificuldades de adaptação ao novo estilo de condução do carro. Melhorou na segunda metade mas ainda não chegou ao nível que todos esperam dele e ele próprio admite isso:

“[Este ano] não começou bem, melhorou, mas ainda com alguns abaixamentos de forma”, disse Ricciardo citado pelo RacingNews365.com. “[Fiquei] definitivamente mais feliz com a segunda metade, mas ainda há algumas coisas para trabalhar, por isso não estou muito impressionado com isso. Digamos que dei um passo. Claramente, ainda preciso de dar outro no próximo ano para chegar onde quero estar. Provavelmente mais aos sábados só para me dar aquela posição de pista para domingo e me manter afastado da confusão – é nisso que vou trabalhar”.