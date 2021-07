F1: Daniel Ricciardo tem de mudar estilo de condução | AutoSport

O início de temporada de Daniel Ricciardo não está a ser o que desejaria, principalmente porque se esperava muito dele, ao lado de Lando Norris, que por seu turno está numa fase extremamente boa.

Já não é a primeira vez que isso acontece. Na Renault teve o mesmo problema quando lá chegou. Na McLaren, parece estar a custar mais e agora o piloto revelou à Auto, Motor und Sport que o estilo de condução que usou nos monolugares anteriores, não pode ser mantido no carro da equipa de Woking.

“Na Renault, senti imediatamente que podia manter o meu velho estilo de condução, tinham apenas menos aderência do que o carro Red Bull. Em comparação com o McLaren, as diferenças são maiores. Tem os seus pontos fortes e fracos, mas de alguma forma o meu estilo normal de condução não corresponde bem ao carro. Pode ser na travagem ou na aceleração, mas o carro não reage como eu estou habituado. É por isso que a minha mudança para a McLaren tem sido um pouco mais desafiante do que a mudança para a Renault. O primeiro passo foi descobrir o que fez com que o meu estilo de condução não funcionasse em curva e só então comecei a trabalhar em novas técnicas.”