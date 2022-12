F1, Daniel Ricciardo sobre Lando Norris: “O miúdo é bom” | AutoSport

Apesar de todos saberem que as comparações são complicadas de fazer, Daniel Ricciardo foi desafiado a comparar Max Verstappen e Lando Norris, uma vez que foi colega de equipa de ambos. Ricciardo jogou à defensiva, mas apresentou um bom argumento.

Lando Norris tem sido um dos jovens pilotos que mais tem evoluído ao longo das últimas épocas, mantendo uma regularidade impressionante. Na passagem de Ricciardo pela equipa, foi constantemente o melhor, deixando o australiano muito longe. Por isso, Ricciardo foi desafiado a comparar o talento do britânico ao de Verstappen. Ricciardo considera isso muito complicado, pois ainda falta um “pormenor” a Norris:

“É difícil fazer uma comparação directa até ele estar numa equipa de topo e estar regularmente à frente”, Ricciardo explicou no podcast de F1 Beyond The Grid. “Não tento obviamente desacreditá-lo, mas é difícil fazer comparações até chegar ao topo e ver como lida com essa pressão. É onde eu volto a falar do Lewis [Hamilton] e é como: ‘Sim, ele ganhava e o carro era ótimo’, mas mesmo assim fê-lo e lidou com a pressão. Mas pela capacidade de pilotagem, o miúdo é muito bom – não sei se posso dizer que ele é como o Max, pois isso é um pouco difícil, mas por agora, o miúdo é bom”.