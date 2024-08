F1, Daniel Ricciardo: “Só tenho de resolver as minhas m*****.”

Daniel Ricciardo está confiante de que demonstrou o seu talento na Fórmula 1 esta época, apesar do seu futuro incerto com a Red Bull para o próximo ano. Ricciardo começou o ano com o objetivo de substituir Sergio Perez na Red Bull. No entanto, teve um início desafiante, com os seus únicos pontos nas primeiras oito corridas a virem de um quarto lugar no sprint de Miami.

A situação piorou quando o seu companheiro de equipa, Yuki Tsunoda, foi confirmado para a próxima época no início de junho, apenas um dia antes de Ricciardo garantir o seu primeiro lugar no top 10 de um grande prémio, com o oitavo lugar no Canadá. Ricciardo também marcou pontos na Áustria e na Bélgica, estando atualmente em 13º lugar na classificação dos pilotos, a um lugar e 10 pontos de Tsunoda.

Refletindo sobre a primeira metade da época após 14 corridas, quando faltam 10, Ricciardo reconheceu numa entrevista à RacingNews365 que o seu principal problema tem sido a consistência. Ele admitiu que o facto de não conseguir chegar consistentemente à Q3 e marcar pontos em cada fim de semana tem sido uma falha significativa no seu desempenho.

Daniel Ricciardo acredita que ainda tem o que é preciso para se manter naF1, apesar de uma temporada inconsistente e da incerteza sobre o seu futuro com a Red Bull.

“Não temos conseguido estar consistentemente na Q3, ou conquistar os pontos todos os fins-de-semana. Portanto, é aí que não me tenho saído bem – semana após semana – e neste desporto isso pode ser uma grande desvantagem As pessoas perguntam:’ Será que ele ainda tem o que é preciso? Será que está a ficar um pouco velho?’. Pelo menos os grandes resultados têm sido suficientemente grandes para que as pessoas digam: ‘Oh, ele ainda consegue fazer uma boa volta’, ou ‘Ele consegue fazer uma volta muito, muito boa’.

“Acho que o que estou a tentar dizer é que, felizmente, o cronómetro ainda pode ser muito bom e, por qualquer razão, a consistência não tem estado lá, por isso tenho de resolver essa parte. Mas o que me deixa feliz é que ainda tenho capacidade e só depende de mim mostrá-lo mais vezes. Só tenho de resolver as minhas m*****.”