F1: Daniel Ricciardo será importante no mercado americano, diz Horner | AutoSport

O regresso de Daniel Ricciardo à Red Bull vai dar a oportunidade ao australiano de se manter por perto do paddock da Fórmula 1 numa época em que ficou sem lugar como piloto principal e, ao mesmo tempo, a equipa de Milton Keynes terá um dos mais carismáticos pilotos como “cabeça de cartaz” para as suas atividades comerciais. No entanto, segundo Christian Horner, as funções de Ricciardo não terminam por aí, sendo certo que vai estar junto da equipa em determinados Grandes Prémios como piloto de reserva, além de trabalhar no simulador.

“Daniel estará presente em algumas corridas onde, obviamente, será o nosso piloto de reserva para esses eventos”, disse Horner ao Speedcafe. “Provavelmente fará alguns testes de pneus para nós, com o programa da Pirelli que é exigido às equipas e fará algum trabalho no simulador. Portanto, estará envolvido em todas estas atividades e depois, claro, com as exigências comerciais que temos da miríade de patrocinadores e parceiros que temos”.

Nas ações comerciais e publicitárias, Daniel Ricciardo será muito importante junto do mercado norte-americano, garantiu o responsável da Red Bull. “Com uma presença muito maior nos EUA, onde Daniel está agora radicado, com três grandes prémios no próximo ano, vai ter, com certeza, uma agenda ocupada para a época que se avizinha”.

Na mesma entrevista, Horner afirmou a surpresa que foi quando Ricciardo ficou disponível e que fez sentido voltar a apostar no australiano. “Ficámos surpreendidos por ver Daniel no mercado. Assim, tendo crescido com a Red Bull, tendo-o ajudado desde que era um piloto júnior, fazia sentido para nós trazê-lo de volta para a equipa”, concluiu.