F1: Daniel Ricciardo sem ‘ultimato’ de duas corridas, mas…

Helmut Marko negou os rumores que Daniel Ricciardo tenha a ‘cabeça no cepo’ nas duas próximas corridas, leia-se a ameaça de ser substituído por Liam Lawson na RB. A Red Bull resgatou-se depois das más passagens anteriores pela Renault e McLaren, acreditando que no ‘sítio certo’, Milton Keynes ainda poderia voltar ao que já foi, mas não é isso que se tem visto na Alpha Tauri/Red Bulls, mas de acordo com a imprensa alemã, Helmut Marko rejeitou os rumores que surgiram na imprensa neozelandesa, desencadeados pela ‘luta’ de Ricciardo para acompanhar Yuki Tsunoda até agora, em 2024.

Marko destacou que o jornalistas locais podem ter interpretado mal o facto do júnior japonês Ayumu Iwasa ir guiar o RB do australiano nos treinos de sexta-feira para o GP do Japão, o que é algo natural e que acontece em todas as equipas, mas Marko também diz que está a ficar cada vez mais claro que Ricciardo está muito longe de ser novamente considerado para o segundo lugar na Red Bull, que era o objetivo primordial em Milton Keynes: “Não há segredos. Eles têm o mesmo carro. Tudo é igual. O Daniel já provou no passado que é um piloto rápido, por isso é algo mental. Um problema mental”.

Mas Daniel Ricciardo nega: “a minha cabeça não está cheia de disparates ou algo do género”.

Resumindo, ou Ricciardo muda muito, o que é cada vez menos provável, ou a Red Bull vai decidir rapidamente o homem para o segundo Red Bull em 2025, que até pode ser novamente Sergio Pérez, e apesar de não o fazer agora, ou dentro de duas corridas, Liam Lawson é cada vez mais provável no RB ainda este ano.