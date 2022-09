F1: Daniel Ricciardo sem ressentimentos em relação a Oscar Piastri | AutoSport

O mundo da F1 é por vezes cruel e no caso de Daniel Ricciardo essa faceta tem-se revelado desde a sua entrada na McLaren. A sua substituição por Oscar Piastri poderia causar algum ressentimento, mas Ricciardo afastou esse cenário.

Não tem sido fácil a passagem de Ricciardo pela McLaren e o sucesso de Monza no ano passado não consegue mascarar o fracasso que tem vivido desde que se mudou para Woking. A equipa entendeu que a parceria não estava a resultar e olhou para Piastri como uma opção para o futuro. Daniel Ricciardo recusou qualquer tipo de ressentimento, entendendo que é assim que o jogo funciona. Ricciardo confirmou que falou pessoalmente com Piastri e com Mark Webber, o seu agente:

“Obviamente sei como este desporto é, não é nada pessoal para mim e ele [Webber] queria ter a certeza de que eu sabia e compreendia isso, apenas para ter a certeza de que me sentia bem. Ele sente-se muito mal, obviamente, pela forma como são divulgadas as coisas nos meios de comunicação social. Foi bom falar com ele”, continuou Ricciardo. “Também falei com o Oscar, apenas para nos certificarmos de que não há ressentimentos. Eu compreendo como isto funciona e ele está a tentar entrar na Fórmula 1 e este momento também é algo grande para ele. Não quero fazer disto uma má situação para ele, e é isso, não é nada pessoal. Portanto, a conversa foi só isso e eu desejo-lhe realmente boa sorte, quero que ele tenha uma boa estadia na F1, são apenas as circunstâncias e é assim que as coisas são, mas eu ainda gosto muito de Mark e respeito-o, obviamente”.

Ricciardo disse que “queria desejar-lhe felicidades” quando falou com Piastri. “O que falámos é privado, mas também não me incomoda dizê-lo, queria mostrar que não há ressentimentos porque se não há comunicação, nunca se sabe o que alguém está a sentir ou a pensar. Queria certificar-me de que estava claro que compreendia a sua posição e estou absolutamente sem ressentimentos. Penso que o fez sentir-se melhor e penso que era a última coisa que ele queria, era ter alguma tensão estranha entre alguns dos únicos australianos que alguma vez estiveram neste desporto, por isso estou contente por termos feito isso”.