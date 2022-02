F1, Daniel Ricciardo: “Sei que o Lando renovou, mas eu também tenho uma opção” | AutoSport

Com uma onda de renovações na McLaren, parece claro que a equipa encontrou o seu ponto de equilíbrio e pretende manter a estabilidade vigente nos últimos tempos. O único que ainda não tem renovação em cima da mesa é Daniel Ricciardo, que tem uma opção de renovação no contrato, pelo que essas conversas não deverão acontecer em breve. No entanto, o piloto não se sente mais pressionado por isso.

Pedido para confirmar que a opção de continuar com a McLaren para além de 2022 está lá, Ricciardo disse à Sky F1: “Sim, exatamente. Portanto, o tempo não é realmente um problema, temos tempo. Não que queiramos que demore cinco anos, mas existe se precisarmos dele. Sei que Lando fez a extensão de contrato, mas tenho aí uma opção e sinto fortemente que estamos nisto juntos. E mesmo através de alguns dos pontos baixos do ano passado eu ainda estava…claro que é frustrante, mas eu estava realmente a gostar deste ambiente na McLaren e da equipa, por isso é um ambiente em que eu quero ter sucesso e prosperar. Obviamente, em Monza, tivemos uma amostra disso, por isso é justo dizer que ambos temos o objetivo de sermos Campeões do Mundo”.

“Eu olho para o ano passado e penso se consegui ganhar num ano em que mais tive dificuldades, então tudo é possível. De modo que por si só me enche de muita confiança e há muitas coisas a que me vou agarrar de Monza, para dar tudo o que preciso para seguir em frente. Por isso, há bons tempos pela frente”.