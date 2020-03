F1, Daniel Ricciardo: “Sei do que sou capaz”

Daniel Ricciardo falou à F1 sobre a sua atitude bem disposta. O australiano admitiu que no início o seu sorriso fácil era encarado como sinal de fraqueza.

Ricciardo é um dos pilotos mais carismáticos do Grid. A sua atitude despreocupada tem feito dele um dos preferidos do público e a série Drive to Survive voltou a focar-se no agora piloto da Renault, provavelmente graças a essa postura. Mas o australiano admitiu que inicialmente essa postura foi confundida com fraqueza:

“No começo, senti que outros concorrentes tirariam vantagem de ser assim” disse ele em entrevista a Will Buxton no site oficial da F1. “Especialmente quando entrei na F1 senti que por ser bem disposto os outros quereriam intimidar-me em pista e acho que o fizeram nos primeiros seis meses. Eu senti que essa seria uma reputação que ficaria comigo, a menos que eu me adaptasse rapidamente.

“Em 2014, senti que todos ainda diziam: ‘Ele tem um carro rápido agora, mas ainda é demasiado ´macio´, e eu pude brincar com isso e surpreendê-los na pista.“

“As ultrapassagens e as manobras nessa altura… sinto que realmente apanhei todos de surpresa e isso foi muito poderoso para mim. Eu sei do que sou capaz.”

O balanço que faz da sua carreira até agora é positivo, mas esperava mais:

“É o que eu certamente pretendia ter, mas se eu for realmente sincero , depois do meu ano em 2014 nessa altura imaginei ter em 2020 um título mundial ou três. Mas em pensassem em 2011, qual o impacto que teria no desporto e o que conquistei, com certeza ficaria feliz e estou orgulhoso. Mas ainda não estou lá e ainda não acabei.”