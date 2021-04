F1, Daniel Ricciardo: “Se posso vencer um título com a McLaren? Sim!”

Daniel Ricciardo continua convencido que a sua mudança para a McLaren foi acertada e mantém a convicção de que pode conquistar o título pela equipa de Woking.

Questionado pela EFTM se podia ganhar um título com a McLaren, ele respondeu: “Sim… se é uma pergunta de sim ou não, então é sim. Se isso acontecerá este ano? Não. Mas já estou a ver as primeiras corridas e olho para a minha volta no fim-de-semana de Imola e estou bastante confiante, porque não estou a tirar tudo do carro e estava a quatro décimos da pole. Por isso a equipa diminuiu bastante as diferenças para a frente”.

“As novas regras vão mudar tudo no próximo ano”, acrescentou ele. “Mas sinto que a equipa fez um bom trabalho e parece que este ano é mais um passo nessa direcção. A estrutura, a estabilidade, é muito bom de se ver e isso enche-me de muita confiança para lhe dar um sim à pergunta que fez.“