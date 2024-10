F1: Daniel Ricciardo relembra o conselho de Jackie Stewart

Daniel Ricciardo relembrou um conselho recebido há muito tempo, de Jackie Stewart. E quando Stewart dá um conselho, qualquer um ouve com atenção.

O conselho foi dado em 2014, ano que Ricciardo entrou na Red Bull e deixou Sebastian Vettel numa posição fragilizada, tal era a diferença de rendimento entre os dois. Stewart avisou sobre os altos e baixos da competição. Ricciardo compreendeu mais tarde as palavras de Stewart quando 2015 se revelou um desafio, pois não conseguiu garantir uma vitória e terminou em oitavo lugar no campeonato. Ricciardo enfatizou a importância de manter os pés no chão, tanto nos sucessos como nas dificuldades.

“Lembro-me de em 2014 – ano em que comecei a destacar-me – Sir Jackie Stewart chamou-me à parte e lembro-me de me de ele dizer: ‘Olha, se alguma vez quiseres falar, diz-me porque nem sempre vai ser tão fácil como parece’. Ele estava a preparar-me para os pontos baixos – eu estava em alta. Sim, não ganhei o campeonato nesse ano, mas tudo parecia fácil – estou a exagerar, obviamente que não é fácil. Por isso, quando ele me disse aquilo, eu pensei: ‘Estou bem, do que é que estás a falar? Não estou com dificuldades, não me sinto intimidado por ninguém’. Logo o ano seguinte, 2015, foi um ano difícil, e percebi imediatamente do que ele estava a falar”, continuou Ricciardo. “Acho que [a melhor abordagem é] nunca ficar muito tempo nos momentos altos, tentar não ficar muito nos momentos baixos e apenas tentar aproveitar a onda. Sim, basta manter os pés no chão.”