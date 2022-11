F1: Daniel Ricciardo recorreu a ajuda psicológica no ano passado | AutoSport

A passagem de Daniel Ricciardo pela McLaren está a revelar-se penosa e o ainda piloto da McLaren revelou que teve de recorrer a ajuda para enfrentar a que considerou ser a sua época mais dura.

2021 foi um ano de novos desafios para Ricciardo com a sua entrada na McLaren, uma das mudanças mais entusiasmantes dessa época. Mas o resultado dessa mudança não foi o esperado, Ricciardo teve problemas de adaptação e não conseguiu adaptar-se ao monolugar da McLaren. Isso resultou num ano duro que exigiu muito do piloto, que recorreu à ajuda psicológica, como admitiu recentemente:

“Sempre que pensávamos que tínhamos encontrado uma solução, vinham mais desafios”, disse Ricciardo ao Daily Mail. “Quando damos tanto por algo, e não resulta, há tristeza. Afeta-nos. No ano passado, afetou-me um pouco demais. Eu não era meu “eu” habitual. Ficava relutante se alguém dissesse “vamos sair para jantar”. Deixei que isso me afetasse. Comecei a falar com um psicólogo no ano passado. O ano mais desafiante que já tive. As corridas são muito orientadas para os resultados e ditam a nossa felicidade. Estava a negligenciar as amizades e pensei que seria bom falar com alguém para garantir que os dois lados da minha vida não se cruzassem. É preciso ter perspetiva. E sendo o calendário tão longo, era difícil afastar-me do que se estava a passar nas corridas”.

Quanto à saída da McLaren, Ricciardo disse que o desfecho foi inesperado:

“É justo dizer que foi inesperado, dado que eu tinha um contrato de três anos e tinha um ano para cumprir. Não é algo para o qual me possa preparar. Mas eu já tinha tido algumas discussões honestas com Andreas Seidl e Zak Brown no início do ano para ver o que podíamos fazer para melhorar as coisas. Foi uma preocupação de ambos os lados. Não queria continuar a ser 14ª ou 15ª. Mantive a fé de que alguma coisa iria clicar. Mas isso não tinha acontecido até meados da época e eles tomaram a decisão que tomaram.”