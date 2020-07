F1: Daniel Ricciardo quer ‘discutir’ manobra de Lance Stroll

É totalmente incompreensível a forma como os Comissários Desportivos do GP da Estíria de Fórmula 1 deixaram passar sem qualquer ação a ultrapassagem de Lance Stroll a Daniel Riccardo, depois do canadiano se ter positivamente atirado para cima do australiano, com ambos a saírem de pista (reentrando logo a seguir) devido à manobra de Stroll, facto que foi bem aproveitado por Lando Norris.

Daniel Ricciardo mostrou a sua frustração, quer via rádio, ou depois da corrida, mas o ‘feito’ de Stroll passou incólume. Ricciardo entende que a manobra de Stroll deveria ter sido punida, e cinco dias depois, o piloto da Renault revelou tencionar levantar a questão no briefing dos pilotos no Grande Prémio da Hungria, de modo a esclarecer o que é, e o que não é permitido…

Recorde-se que Stroll travou tardíssimo para a Curva 3 na penúltima volta, saindo de pista e levando consigo o Renault de Ricciardo, antes de reentrar novamente à frente do australiano. Os Comissários Desportivos olharam para o incidente após a corrida, mas optaram por não tomar mais medidas, o que significa que Stroll manteve o seu sétimo lugar à frente de Ricciardo.

Quando questionado se tal decisão tinha criado um precedente, Ricciardo respondeu que sim: “Acho que sim. Nunca quis ter regras tão rígidas que nos desencorajassem de tentar. Não quero que estejamos a pilotar por cima de cascas de ovos e com medo de puxar o gatilho, mas há tentativas e também há falhas. Ambos saímos da trajetória. Se eu curvasse, batíamos, ele também saiu de pista. Ele tentou, estava completamente no seu direito de fazer. Eu deixei espaço, e não devia, mas ele tentou e saímos os dois. Foi uma tentativa falhada pelo que a posição devia ter sido devolvida. Para mim isso é claro. Se ele fizesse a curva e me apertasse, eu aceitaria, mas ele atirou-nos aos dois para fora e eu não vejo que se possa fazer assim.

Vamos falar no briefing e ver a opinião de todos. Não vejo que alguém diga que foi uma ultrapassagem limpa” disse Ricciardo, que entende que Stroll não tinha intenção do atirar para fora de pista, mas este tipo de coisas têm de ser conversadas, não com o piloto, mas entre todos, Comissários incluídos de modo a que todos percebam o que é possível ou não. O que não pode acontecer é o Lance pensar que se safa de todas as que fizer desta forma”, disse Ricciardo que não foi passado só por Stroll na manobra, já que Lando Norris rodava logo a trás e também passou.