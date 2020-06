F1: Daniel Ricciardo quer despedir-se com pódios

A história de Daniel Ricciardo na Renault será curta, mas o piloto espera que tenha um final feliz.

Ricciardo entrou no projeto francês com vontade de levar a equipa aos pódios e às vitórias, objetivo que mantém para esta época. Apesar da sua saída para a McLaren em 2021, que desagradou às chefias da equipa, o australiano quer terminar o seu trajeto na equipa com boas recordações e os pódios são a melhor forma de o fazer:

“Quando assinei com a Renault, o objetivo, no segundo ano, era subir ao pódio e isso é algo que ainda quero fazer. E eu acredito que isso pode ser feito. Então, sim, isso seria uma bela despedida para todos os envolvidos. Eu sei que ainda devo muito à Renault e quero fazer isso, não apenas para mim, mas para eles.”

“Recebi muitos comentários positivos das pessoas da equipa. E sei que eles estão entusiasmados por eu cumprir o resto do ano com eles, tentar fazer o melhor possível e, se possível, vencer o maior número possível de corridas possível”.