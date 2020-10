F1, Daniel Ricciardo: ” Portimão é uma pista excitante”

Daniel Ricciardo está entusiasmado com o regresso ao Autódromo Internacional do Algarve. O piloto da Renault tem boas recordações do AIA.

O piloto falou do traçado português que irá receber pela primeira vez uma prova de F1:

“Tenho boas recordações das corridas de Portimão. A primeira vez que corri lá foi em 2009 na Fórmula 3 britânica, e lá conquistei o título naquele ano. Foi a penúltima jornada; Subi ao pódio na primeira corrida e terminei em quinto na segunda corrida, mas foi bom o suficiente para levar o título. No início daquele ano, também testei lá pela primeira vez um carro de Fórmula Renault 3.5. É um circuito que eu realmente gostava naquela época, então tenho certeza que será ainda melhor num carro de Fórmula 1 moderno!

Há boas mudanças de elevação, curvas rápidas e fluidas. É uma pista muito excitante. O tempo deve estar muito mais quente do que em Nürburgring, então voltarei a sorrir.”