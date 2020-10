F1, Daniel Ricciardo: “Podemos apontar ao Q3 em todas as pistas…”

O piloto da Renault, Daniel Ricciardo, está confiante de que as atualizações no R.S.20 e os resultados nas últimas rondas do campeonato de Fórmula 1 significam que a Renault pode ser competitiva em qualquer pista.

A Renault encontra-se na batalha pela terceira posição do Campeonato do Mundo de Construtores na Fórmula 1, estando em quinto lugar a apenas sete pontos da terceira posição, ocupada pela McLaren. Na equipa francesa, ambos os pilotos têm estado consistentemente nos pontos desde o Grande Prémio da Bélgica, com apenas Esteban Ocon a não terminar o Grande Prémio da Toscânia Ferrari 1000.

Sendo assim, Ricciardo, em declarações ao motorsport.com, afirmou: “Depois deste fim de semana [Grande Prémio da Rússia] estou confiante de que estamos bem em qualquer pista. Não sei se é um carro que está entre os cinco primeiros, mas pelo menos podemos apontar à Q3 em todas as pistas”.