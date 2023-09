F1, Daniel Ricciardo pode regressar no Qatar, mas Austin é mais ‘seguro’ | AutoSport

Daniel Ricciardo assegura que a lesão que sofreu em Zandvoort está a melhorar cada vez mais e apesar de algumas fontes terem assegurado que Liam Lawson, continuará ao volante do Alpha Tauri no próximo fim de semana no Qatar, isto depois do neozelandês estar a dar muito boa conta de si.

Segundo revelou o diretor da Red Bull, Christian Horner, Ricciardo já vai estar no simulador em Milton Keynes na próxima semana. Em declarações à Sky, Horner disse que a decisão será tomada depois dos testes de Ricciardo no simulador, mas admite também que o regresso do australiano no Qatar não é provável.

A ideia continua a ser, não forçar, e recuperar bem, e as duas semanas que medeiam o Qatar e Austin podem fazer mais sentido. Contudo, Ricciardo, está em ‘pulgas’: “Sinto que está a ficar cada vez melhor. O teste no simulador mostrará em que ponto estou realmente. Quero muito voltar ao carro agora, mas saberemos mais na próxima semana”, disse Ricciardo que já tem o lugar assegurado para 2024 na Alpha Tauri.