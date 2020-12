F1: Daniel Ricciardo pede mudanças em Abu Dhabi

Depois de uma época em grande, com excelentes corridas a corrida de Abu Dhabi foi algo morna e com poucos motivos de interesse. Daniel Ricciardo pede mudanças no traçado.

“Conhecemos Abu Dhabi e a corrida no domingo nem sempre é a mais emocionante”, disse Ricciardo. “É uma pena porque é um local fantástico, não quero certamente falar mal do local porque quero continuar a voltar aqui. Talvez pudéssemos brincar com o layout, porque infelizmente no domingo é complicado ter boas corridas. Por vezes é um pouco sombrio do ponto de vista do entretenimento”.

A segunda prova no Bahrein, em que se usou uma configuração completamente diferente da usada regularmente, mostra que pequenas mudanças em infraestruturas que o permitam, podem alterar radicalmente a face das corridas. 2020 mostrou que para ter boas corridas as pistas são um dos fatores importantes e como tal não é descabido pensar em mudanças em Yas Marina no futuro para apimentar as provas.