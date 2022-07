F1: Daniel Ricciardo pede aos fãs para não aplaudirem os acidentes | AutoSport

Daniel Ricciardo veio a público pedir aos fãs para não aplaudirem os acidentes, tendo em conta o recente comportamento do público no Grande Prémio da Áustria. Alguns fãs nas bancadas vibraram quando Lewis Hamilton bateu na Q3. Os acontecimentos provocaram declarações de muitas pessoas no mundo da Fórmula 1, começando por Hamilton que criticou aqueles que aplaudiram o seu acidente.

Daniel Ricciardo deu a sua opinião sobre o assunto, e reconhece que aplaudir um acidente é algo muito diferente de demonstrar apoio a um piloto numa rivalidade:

“Penso que as lutas em pista são para ser aplaudidas, é algo bom. Mas num acidente, não se deseja ver isso”.

O australiano relembrou os fãs que os pilotos são seres humanos, tal como todos os outros.

“Não vou controlar as bancadas e todas as suas emoções”, continuou o australiano. “Em termos de rivalidade, obviamente é o que faz o desporto e os adeptos puxarem pelo seu piloto preferido. Isso é bom de ver,” salientou o piloto da McLaren. “Mas acho que há um tempo e um lugar onde eu não desejaria ver isso. Somos seres humanos, e acho que as pessoas às vezes têm de se relembrar disso.”

Embora aceitando que os fãs possam ser apanhados no calor do momento, Ricciardo tem encorajado os que estão na bancada a pensar cuidadosamente no seu comportamento.

“É fácil quando se está na multidão o dia todo e obviamente já se bebeu algumas cervejas e se a pessoa ao seu lado fizer isso, então tu pensas que não faz mal que também o possas fazer,” acrescentou o piloto. “Mas sinto que chegamos a uma idade em que também amadurecemos e nos apercebemos de que, tudo bem, aquilo que eu fiz quando tinha 15 anos, não devia estar a fazer como um homem de 30. Por isso, só tens de ser um pouco mais sensível,” concluiu.