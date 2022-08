F1, Daniel Ricciardo pede $21 milhões à McLaren para rescindir contrato | AutoSport

Daniel Ricciardo está alegadamente à procura de uma larga quantia de dinheiro para terminar o seu contrato mais cedo que o previsto com a McLaren.

O Speedcafe.com informa que Ricciardo está à procura de um pagamento de 21 milhões de dólares (20,5 milhões de euros) para terminar o seu vínculo com a equipa de Woking, no final desta época.

Ricciardo juntou-se à McLaren no início do ano passado num acordo de três temporadas, onde aufere cerca de 15 milhões de euros por época, no entanto, o piloto australiano tem tido um desempenho bastante inferior ao que era esperado, comparando o seu ritmo ao do seu jovem colega de equipa, Lando Norris.

A McLaren está, portanto, interessada em contratar o campeão de Fórmula 2 Oscar Piastri, para formar dupla com Lando Norris no próximo ano, depois do jovem de 21 anos ter negado acordo com a Alpine, dizendo que não iria competir pela equipa francesa na próxima época.

O Speedcafe.com relata também que, caso Ricciardo assinasse com outra equipa na grelha em 2023, teria de reembolsar a McLaren o valor do salário que iria receber nesse mesmo ano, reduzindo assim o ‘prejuízo’ da equipa britânica ao consumar a rescisão de contrato.

Ricciardo tem sido ligado a um regresso à Alpine, depois de ter competido pela equipa durante as épocas de 2019 e 2020, na altura ainda com o nome ‘Renault’.

O chefe de equipa da Alpine, Otmar Szafnauer, já afirmou, no entanto, que vai seguir com o caso de Piastri para o Supremo Tribunal.