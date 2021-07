F1, Daniel Ricciardo: “Novos pneus tornaram o carro mais díficil de pilotar” | AutoSport

Daniel Ricciardo explicou o motivo pelo qual está a ter dificuldades em tirar o melhor do seu McLaren este ano e a razão não está no carro mas sim… nos pneus.

O piloto australiano explicou a Auto Motor Und Sport que os novos pneus introduzidos este ano tornaram os McLaren mais complicados de pilotar:

“A Pirelli mudou a construção dos pneus dianteiros entre outras coisas, e imediatamente tudo ficou muito diferente”, disse Ricciardo. “No início pensei que tinha a ver com a diferente aerodinâmica do carro. Mas o próprio Lando [Norris] diz que o McLaren é mais difícil de conduzir este ano do que no ano passado. O engraçado sobre os pneus é que em algumas voltas funciona bastante bem, tem a máxima aderência e bons tempos de volta e por vezes nem se sabe porquê. Depois, de repente, não funciona de todo, apesar de não ter feito mais nada. Isso pode ser bastante frustrante”.

Mais uma vez a importância dos pneus fica realçada e pode explicar o abaixamento de forma, não só de Ricciardo como de outros pilotos noutras equipas.