F1, Daniel Ricciardo: “No México 2018, sabia que a Red Bull queria a pole para o Verstappen” | AutoSport

Daniel Ricciardo sempre deu a entender que o principal motivo pela saída da Red Bull foi o foco em Max Verstappen e recordou o episódio do México 2018.

Desde a sua chegada à F1 que Max Verstappen tem sido a grande aposta da Red Bull, com a estrutura austríaca completamente focada no prodígio neerlandês. Ricciardo sentiu isso e resolveu arriscar fora daquela que tinha sido a sua casa desde a chegada à F1. Um dos exemplos foi o GP do México 2018 em que Ricciardo conquistou a pole, mas a equipa não pareceu muito feliz, pois queriam que tivesse sido Verstappen a fazer o melhor tempo na qualificação.

“Eu estava ciente de certas coisas”, disse ele ao motorsport.com italiano . “Mas não lhes prestei muita atenção porque nunca fui uma pessoa com uma mentalidade negativa. Podemos sempre apontar para alguém que nos dá energia negativa ou podemos pensar demasiado em tudo e tornar tudo demasiado difícil. Só tinha de me concentrar na condução, só isso. Porque se começarmos a pensar demasiado, acabamos por complicar a situação, e eu só queria concentrar-me no trabalho de pista”.

“Relembrando o México, eu sabia que se Max conseguisse a pole nesse fim-de-semana ele se tornaria no mais jovem de sempre”, acrescentou. “Então ele teria estabelecido um recorde para si próprio mas também para a Red Bull, e é algo que é bom para a marca, para a equipa, para a publicidade e que certamente traz receitas. Portanto, considerando estes aspetos, compreendi a situação e não fiquei zangado. Disse a mim mesmo ‘ok, isto é negócio’, e sabemos bem que a Fórmula 1 é um desporto, mas ao mesmo tempo também um negócio”.