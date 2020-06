F1, Daniel Ricciardo: “No carro certo, poderia lutar pelo título”

Daniel Ricciardo não tem dúvida que tanto ele como mais alguns (poucos) pilotos, se colocados no carro certo, poderiam lutar pelo título.

Para Ricciardo não há imabtíveis no desporto e por isso tem a confiança para dizer que no carro certo, estaria na luta pelo título. No entanto fez questão de salientar o talento e o respeito que tem por Lewis Hamilton, pelas conquistas sucessivas que tem feito:

“Não há unicórnios no desporto”, disse Ricciardo. “Há sempre um pequeno número de pessoas com talento para vencer, e nosso desperto não é diferente. Acredito que há um grupo de nós na primeira divisão e acredito que eu e alguns outros, no mesmo carro, poderíamos ter uma hipótese de lutar por títulos. Eu estou no grupo principal. Quanto ao talento ou capacidade de levar um carro ao limite, alguns de nós podem chegar lá. Mas precisamos do carro certo e, para este grupo, a diferença não está na velocidade pura mas sim na capacidade de obter resultados corrida após corrida.”

“Num determinado dia, alguns de nós poderiam vencer. Onde temos que enaltecer o Lewis é que ele faz isso várias vezes.”

“O que separa esse pequeno grupo, além do carro, é a capacidade mental e física de lidar com tudo que esse desperto exige, semana após semana”, explicou. “São os dias em que a saúde não é tão boa, ou o jet-lag se faz sentir mais, ou apenas tivemos uma semana ruim que fazem a diferença. Se ainda assim conseguirmos entrar no carro e ter uma boa performance, poderemos ser o campeões.”

“O que torna o Lewis especial é que ele fez isso seis vezes. Mesmo se argumentarmos que ele tinha o melhor equipamento, essa conquista é notável. Permanecer ano após ano, continuar a esforçar-se, assumir a pressão de ser o que todos estamos a tentar ser: isso é notável. Com toda a minha confiança – e tenho certeza de que poderia ganhar um título contra ele – seria eu capaz de lutar e vencê-lo ano após ano? Eu não sei. É uma conquista e merece respeito. “