F1, Daniel Ricciardo: “Nenhum piloto vai fazer um contrato de um ano…”

Com a pandemia do coronavírus (COVID-19) os regulamentos técnicos que seriam introduzidos na Fórmula 1 em 2021 passaram para 2022. Apesar disso, Daniel Ricciardo diz que a situação contratual dos pilotos pode mudar.

“Está tudo baralhado neste momento. Mas, acho que posso dizer que não vamos ver pilotos a fazer um contrato de um ano, para esperar para 2022. A não ser que estejam numa situação única. Imagino que vão haver contratos que vão das regras antigas às novas.”

“Isso faz as coisas interessantes, considerando que a maioria de nós não tem contrato para 2021, para além do Max Verstappen e do Charles Leclerc.”