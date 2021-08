F1: Daniel Ricciardo não compara Norris a Verstappen | AutoSport

Depois de sair da Red Bull, Daniel Ricciardo encontrou na McLaren um piloto que está a ser mais forte e a atingir melhores resultados que ele. Ainda assim, o piloto australiano não quer para já, comparar Lando Norris a Max Verstappen, mas vê algumas semelhanças.

“Sim, penso que têm uma personalidade muito diferente, mas digamos, a competência em pista, apercebemos-nos que existe velocidade bruta. Vejo-a em Lando este ano. É talvez um pouco cedo para o comparar com Max. Mas, com certeza, ele é muito bom. Muito, muito bom”.

Daniel Ricciardo em entrevista à edição italiana do Motorsport, recordou o momento que na qualificação do GP do México de 2018, bateu o seu companheiro de equipa da altura, quando este poderia ter conquistado a pole position e ter batido um recorde, que seria muito vantajoso para a Red Bull.

“Para mim, só tinha de me concentrar em pilotar, só isso. Mas com certeza, eu sabia que se o Max conseguisse a pole naquele fim de semana, seria o mais jovem de sempre, por isso havia um recorde para ele, um recorde para a Red Bull. E com certeza que seria bom para a marca, para a equipa, para a publicidade e isso traz receita. Portanto, esse lado do negócio eu percebo, e na verdade foi por essa razão que escolhi não ficar zangado. Pensei apenas ‘está bem, isto é um negócio’, e sei que isto é desporto, mas também é negócio. Estava apenas muito contente comigo mesmo, porque um ano antes, no México, penso que o Max tinha sido mais rápido que eu em quase um segundo. Foi um fim de semana realmente estranho. Durante todo o fim de semana de [GP México] 2018, ele foi mais rápido em todas as sessões, em todas as sessões, e depois na Q3 eu estava lá…do nada. Fiquei apenas orgulhoso por ainda o conseguir fazer. E, obviamente, Max estava a pilotar muito, muito bem. Acabou por confirmar a crença que eu tinha em mim próprio“, explicou Ricciardo.