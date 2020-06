F1: Daniel Ricciardo não gosta das grelhas invertidas

A questão das grelhas invertidas continua a ser tema de conversa. E Daniel Ricciardo não gosta da ideia.

A vontade de mudar a qualificação na F1 voltou a ser falada e até poderia ter acontecido não fosse a nega da Mercedes.

Para o australiano, é necessário não há necessidade deste tipo de truques:

“Eu posso ver como alguns fãs ficariam “sim, seria ótimo ter os rápidos a tentar subir na classificação”. Eu entendo esse ponto de vista. Mas existem muitos cenários em que isso não funcionaria e deixaria as coisas um pouco confusas.

“Eu percebo que do ponto de vista do espetador, isso pode ser empolgante Mas, do ponto de vista purista e real das corridas, acho que ainda não precisamos de fazer isso. Essa é a melhor maneira de o dizer. “