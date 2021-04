F1: Daniel Ricciardo não evitou a maldição, mas parece ter feito a escolha certa

Daniel Ricciardo não tem tido propriamente os melhores começos com as suas novas equipas. A primeira prova é normalmente “apimentada” com alguns percalços que dificultam a vida ao australiano. Na McLaren voltou a acontecer mas desta vez o resultado não foi assim tão mau.

As estreias pela HRT e pela Toro Rosso foram pacíficas, com prestações positivas. Mas em 2014 a sua estreia pela Red Bull podia ter sido de sonho mas não foi. Uma prova estupenda por parte do australiano, que a jogar em casa terminou em segundo lugar. No entanto foi desclassificado pouco depois por irregularidades na taxa de fluxo de combustível da sua unidade motriz Renault. Em 2019 voltou a não ter a sorte do seu lado. Num fim de semana em que a pressão sobre Ricciardo se acumulou, a corrida ficou logo sentenciada nos primeiros metros com uma saída de pista que lhe arrancou a asa dianteira e danificou em demasia o seu monolugar.

Em 2021, na primeira corrida pela McLaren, um toque retirou-lhe performance aerodinâmica, mas apesar disso terminou em sétimo. Podemos dizer que a “maldição” voltou a acontecer, mas desta vez com estragos menores.

Além disso, vemos que Ricciardo se está a adaptar muito mais rapidamente à McLaren do que fez com a Renault. Apesar de ainda longe de estar 100% à vontade com o novo carro, já mostra um grau de “sintonia” que demorou muito a encontrar na Renault. As travagens tardias que são o seu ponto forte demoraram muito a ficar afinadas e ainda cometeu alguns erros algo incaracterísticos para o #3, numa fase em que se notava que estava a arriscar em demasia. Foi preciso esperar pela segunda metade de 2019 para vermos um Ricciardo ao seu nível.

Na McLaren vemos que está bem enturmado, foi recebido de braços abertos e o próprio carro parece adaptar-se melhor ao seu estilo. A consistência que mostrou na primeira corrida do ano em nada se compara com o que vimos na Renault.

Cyril Abiteboul disse que lamentava a escolha de Ricciardo que não deu tempo ao projeto Renault de se desenvolver e que se iria arrepender da troca. Para já os motivos de arrependimento são nulos, olhando ao que pode dar a McLaren e a Alpine a curto e médio prazo.