F1: Daniel Ricciardo não está interessado em ser piloto de reserva

Daniel Ricciardo não tem qualquer interesse em assumir um papel de piloto de reserva na Red Bull, se a sua saída da RB for confirmada.

Apesar de regressar à Red Bull como piloto de reserva em 2023, Ricciardo afirmou que já não faz sentido manter-se no grupo de pilotos, uma vez que a perspetiva de um regresso a um lugar de corrida é improvável. Reconheceu os desafios de competir com pilotos mais jovens, referindo que os avanços tecnológicos e os métodos de treino melhorados tornam mais difícil para a sua geração manter o ritmo.

Ricciardo sublinhou o seu desejo de deixar o desporto com memórias positivas em vez de se debater com um papel reduzido, indicando que está satisfeito com as suas conquistas passadas e que prefere não prolongar a sua carreira se esta se tornar uma “chatice”.

“Obviamente, no ano passado fez muito sentido manter um pé na porta e, obviamente, o grande objetivo era tentar regressar à Red Bull. Acho que se fizesse isso de novo, não faria muito sentido. Não vou recomeçar a minha carreira. Também tenho 35 anos e continuo a mostrar o ritmo que tive ao longo dos anos, mas é evidente que tem sido mais difícil para mim mostrá-lo todos os fins-de-semana. E talvez isso seja um pouco a questão da idade. Acho que era mais fácil para mim quando tinha 25 anos, mas também talvez a concorrência esteja a aumentar.

Acho que é provavelmente uma coisa comum a todos os desportos: os simuladores estão cada vez melhores, os miúdos aparecem cada vez mais novos, por isso, naturalmente, estão [mais preparados]. E agora têm acesso a todos os onboards, pelo que podem ver e estudar toda a gente. Por isso, talvez o nível tenha aumentado e seja provavelmente uma tarefa difícil, para mim, lutar a esse nível semana após semana. Não posso ficar desiludido com isso. Estou contente por, em tempos, ter conseguido fazê-lo e isso foi muito divertido. E, se for este o caso, quero ter a certeza de que me vou embora ou que deixo o desporto com boas recordações e que não chego a um ponto em que é apenas uma rotina e em que estou no Q1 todos os fins-de-semana. É óbvio que isso não é divertido.”

Foto: Philippe Nanchino / MPSA